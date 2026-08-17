Владимирский тяжелоатлет стал победителем спартакиады народов России

Фото Федерации тяжёлой атлетики России

В Верхней Пышме Свердловской области завершились соревнования спартакиады сильнейших по тяжёлой атлетике.

Отличный результат показал владимирский тяжелоатлет Илья Иудин. Он поднял 350 кг по сумме двоеборья и занял первое место в весовой категории 85 кг.

«Очень доволен своим выступлением: тренировки были плодотворные. На неделю сбавим нагрузку, а дальше продолжим подготовку к чемпионату мира», – поделился Илья Иудин.

Надо отметить, что во Владимирской области в рамках госпрограммы «Спорт России» тяжёлой атлетикой занимаются более 3000 человек.