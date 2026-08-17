Владимирский книжный фестиваль "Китоврас" собрал почти 37 тысяч посетителей

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 14 по 16 августа во Владимире уже в шестой раз прошел фестиваль «Китоврас». Свои книги на нём представили 93 российских издательства.

В ходе «Китовраса» состоялось около 160 мероприятий для всех возрастов, в том числе творческие встречи и презентации книг, лекции и мастер-классы. Большой интерес вызвали встречи с известными российскими поэтами и прозаиками Александрой Марининой, Юрием Поляковым, Павлом Басинским, Андреем Рубановым, Владом Маленко, Анной Долгаревой и другими. Специальными гостями стали актёр, режиссёр и сценарист Никита Высоцкий, популяризатор академической музыки Артём Варгафтик, поэты-песенники Симон Осиашвили и Александр Шаганов.

За три дня фестиваль посетили почти 37 тысяч человек.