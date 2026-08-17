В Суздальском округе в селе Омутское введен карантин по бешенству

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На официальном сайте правовой информации России опубликован указ и.о. губернатора Владимирской области Дмитрия Лызлова, в котором говорится об установлении карантина по бешенству.

Как следует из документа, на территории села обнаружили больную бешенством кошку, что и послужило причиной к объявлению карантина. Село Омутское объявлено эпизоотическим очагом по бешенству с радиусом 1500 метров.

На этой территории запрещается производить какие-либо манипуляции с животными, в том числе перемещать их и отлавливать, в том числе для зоопарков. Вывоз восприимчивых к бешенству животных запрещен на 179 дней, а проведение выставок, ярмарок или торгов, связанных с животными, запрещены до 12 ноября текущего года.