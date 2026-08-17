В Собинском округе ливневые стоки шли мимо очистных сооружений

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, в Собинском округе в ходе проведения проверки вскрылись нарушения экологического законодательства на одном из предприятий. Проверку проводил владимирский природоохранный прокурор.

Установлено, что ливневые стоки с производственной площадки предприятия уходят за ее пределы без очистки. Грязная вода проходит мимо очистных сооружений, сбрасывается на землю и течет в сторону ручья Безымянный, являющегося притоком реки Ундолки.

По данному факту на руководителя предприятия составлен административный протокол за нарушение правил водопользования при сбросе очистных вод, также ему внесено представление.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.