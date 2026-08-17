Владимирская область в рейтинге регионов по уровню зарплат заняла 69-е место

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В прошлом году рост зарплаты в среднем по России составил 14,3%, превысив 100 тысяч рублей. В этом году положительная динамика сохранилась, средняя зарплата выросла до 108 тысяч рублей.

Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по уровню зарплат. Основным показателем стала доля работников с зарплатой выше среднероссийского уровня. Расчеты базировались на данных о среднемесячной заработной плате крупных и средних предприятий без учета малого бизнеса.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 65,8% работников получают зарплату выше среднероссийской. Второе место заняла Магаданская область (57,2%). На третьем месте находится Чукотский АО с долей в 56,5%.

Владимирская область в рейтинге оказалась на 69-м месте. 16,1% работников получают зарплату выше средней по стране. А 1,9% - зарплату выше двух средних. Из географических соседей ниже оказалась только Ивановская область.

В тройке худших - Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика и Республика Ингушетия.