В Собинском округе четыре человека пострадали в ДТП с легковым автомобилем

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Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 15 августа около 2.25 в Собинском округе в селе Семеновское на улице Полевая.

По предварительным данным, 23-летний водитель «БМВ», ехавший со стороны микрорайона Энергетик, не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результуте аварии пострадали водитель и двое его 22-летних пассажиров. Все трое были госпитализированы. Еще один 22-летний пострадавший после оказания медицинской помощи отпущен врачами домой.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.