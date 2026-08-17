Во Владимире пройдёт патриотическая акция «Под флагом России»

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Владимирской области сообщает, что 22 августа в 11.00 на Соборной площади Владимира состоится областная патриотическая акция «Под флагом России», посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации.

Его организатором является учебно-методический центр «Авангард», который приглашает жителей и гостей города присоединиться к празднованию и узнать больше об истории одного из главных государственных символов страны. В рамках акции желающие смогут проверить свои знания об истории российского триколора, значении цветов флага и других государственных символов. Для этого участникам предложат вытянуть карточку с вопросом и дать свой ответ. За участие предусмотрен памятный сувенир. Гостей также ждёт музыкальная программа.

По словам организаторов, акция станет возможностью вместе отметить День Государственного флага России, узнать больше о государственных символах и напомнить о значении триколора как символа единства нашей страны.