В Муроме праздновавшая 8 марта женщина ударила ножом подругу

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Муромский городской суд вынес обвинительный приговор 39-летней местной жительнице, обвинявшейся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Судом установлено, что в преддверии 8 марта четыре подруги решили отметить праздник и собрались в квартире одной из них. В ходе застолья с алкоголем одна из них заснула, что не понравилось другой гостье, которая попыталась выгнать приятельницу из квартиры. Однако на сторону спящей приятельницы вступилась третья, и ссора двух женщин закончилась тем, что та, которая пыталась будить уснувшую даму, ударила оппонентку ножом в живот.

После этого она вымыла нож и ретировалась. Хозяйка квартиры вызвала «скорую», и прибывшие врачи оказали необходимую помощь пострадавшей, она осталась жива.

С учетом всех обстоятельств суд признал муромлянку виновной и приговорил к 2 годам колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск потерпевшей о взыскании морального вреда на сумму 250 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.