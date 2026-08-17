Под Покровом ремонтируют дорогу "Вольгинский - Иваново"

Фото ДСУ-3.

Правительство Владимирской области сообщает, что областные дорожные службы продолжают капитально ремонтировать в округе Покров дорогу "Вольгинский – Иваново".

По словам чиновников, речь не идет о стандартной замене асфальтового покрытия. На данном участке дорожники перестраивают всю инфраструктуру: меняют водопропускные трубы, переустраивают кабели связи и монтируют ливневую канализацию с 13 колодцами и локальным очистным сооружением.

На момент написания материала представители ДСУ-3, отвечающие за данный ремонт, проводят разборку старого покрытия и отсыпку нижнего слоя щебня. Дальше по плану у дорожных рабочих идет замена бордюров, укладка двух слоев асфальта, а также ремонт 1,2 километра тротуаров. После этого планируется заменить 700 метров ограждений, установить новое освещение и укрепить откосы георешеткой в пойме реки Вольга.