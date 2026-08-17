Во Владимирской области осужденная хотела взять кредит через подложного заемщика

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Во Владимире сидящая в исправительной колонии №3 женщина получила новые сроки за попытки мошенничества в сфере кредитования. Подробности об этой истории рассказали в прокуратуре 33 региона.

На днях Ленинский районный суд г. Владимира вынес приговор в отношении двоих жителей Тверской области. Одной из двоих была жительница Тверской области, которая в данный момент сидит в колонии (ИК-3). Но даже за решеткой ей не хотелось сидеть спокойно. Она подыскала человека, согласившегося оформить на себя кредит на сумму 1 миллион рублей в одном из банков Московской или Владимирской области. Сделку на свободе контролировал знакомый сидящей в тюрьме женщины. Он изготовил и предоставил подложному лицу фальшивые документы, где содержались ложные сведения о месте работы и заработной платы заемщика.

В апреле-июне прошлого года злоумышленники пытались оформить кредиты в разных банках Москвы и Владимира. Но нигде заявки не принимали. В банках подозревали неладное. В конце концов неладное заподозрил и подысканный заемщик. Тот просто решил все рассказать полиции. В итоге одного злоумышленника поймали, а вторую и ловить не пришлось.

Вину в содеянном оба признали в полном объеме. Женщине дали дополнительно 1,5 года колонии-поселения, мужчине – 1 год 4 месяца колонии строгого режима.