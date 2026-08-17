Родители владимирских школьников смогут оспаривать оценки за поведение

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10 школ Владимирской области попали в пилотный проект по введению оценок за поведение.

С 1 сентября оценивать поведение учащихся будут во владимирских гимназиях №3, 23, 35 и 39, Анопинской школе Гусь Хрустального округа, Ставровской средней школе Собинского округа, муромском лицее №1 и ковровском лицее №25, Суздальской школе и школе №1 Покрова.

Определена трехуровневая оценка поведения: "образцовое поведение", "допустимое поведение", "недопустимое поведение". Оценивание проходит по четырем основным критериям, включающим десять показателей.

В Министерстве просвещения отмечают, что если родители не согласны с оценкой, они могут обратиться в специальную комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.