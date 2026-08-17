Во Владимире экс-работник строительной фирмы ответит за гибель рабочего

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях завершено расследование уголовного дела, фигурантом по которому проходит 35-летний бывший сотрудник строительной компании, возводившей высотное здание на улице Красноармейской города Владимира.

По версии следствия, компания в рамках субподряда в 2026 году занималась строительством многоквартирного дома, возводимого в будущем микрорайоне. Ответственный за охрану труда сотрудник фактически допустил выполнение работ на высоте сотрудником, который не прошел необходимой подготовки, а также не имел нормальной страховки.

В результате 1 мая 24-летний строитель во время выполнения не свойственных ему в силу должностных обязанностей работ по уплотнению бетона не удержался и упал с высоты 17 этажа. Так как страховочный трос не был нормально закреплен, молодой человек разбился насмерть.

В скором времени уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Владимира.