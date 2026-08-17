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НовостиСпорт17 августа 2026 8:21

Владимирские гимнастки завоевали медали на чемпионате и первенстве Европы

Соревнования проходили в Хорватии
Виктория СУХОВА
фото со страницы Спортивная гимнастика. Школа им. Н.Г. Толкачева в ВК

фото со страницы Спортивная гимнастика. Школа им. Н.Г. Толкачева в ВК

В Хорватии завершились соревнования среди женщин и юниорок чемпионата и первенства Европы по спортивной гимнастике.

Среди юниорок Владимирскую область представляли Александра Андрианова и Дарья Миронова.

Александра — внучка семикратного олимпийского чемпиона Николая Андрианова. В своём дебюте она завоевала золото в личном многоборье, серебро на разновысоких брусьях и в вольных упражнениях. Дарья Миронова завоевала серебро в опорном прыжке. Также Александра и Дарья в составе сборной стали победителями командного многоборья.

Ангелина Мельникова, представляющая Владимирскую область, стала победительницей личного и командного многоборья, а также взяла золото в опорном прыжке и две бронзы — на бревне и в вольных упражнениях.