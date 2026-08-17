Во Владимирской области стартовал окружной турслёт «Больше, чем путешествие»

Фото Министерства молодёжной политики Владимирской области.

14 августа в лагере «Дружба» в Камешковском муниципальном округе состоялось открытие окружного туристского слёта «Больше, чем путешествие». На него во Владимирскую область приехали около 100 молодых путешественников из регионов Центрального федерального округа.

Первый день слёта был посвящён знакомству и сближению участников. Ребята вместе проходили образовательные и спортивные игры, выполняли командные задания и учились взаимодействовать друг с другом. Завершился первый день у костра. Участники общались, делились впечатлениями и вместе пели песни со Стасом Море. В ближайшие дни участникам предстоит подготовиться к главной части слёта – радиальному походу. Ребята будут распределять походные роли, проходить практические занятия и осваивать навыки, необходимые для безопасного и комфортного путешествия.

Программа слета включает образовательные, спортивно-туристские и культурные мероприятия. Участники смогут проверить себя в командных испытаниях, получить новые знания о подготовке походов и применить их на практике уже на маршруте.