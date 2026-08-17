Владимирским студентам ПИМУ минздрав региона повысит стипендии

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На сайте Министерства здравоохранения Владимирской области размещен проект приказа и.о. министра Нелли Зиновьевой. Документ касается увеличения стипендии, которую установил сам минздрав региона для студентов-целевиков, заключивших договоры об образовании.

Так, если ранее эта выплата составляла 2850 рублей, то с 1 сентября текущего года ее планируется поднять до 3000 рублей. Предполагается, что приказ вступит в силу непосредственно с 1 сентября.

Отметим, что сам Приволжский исследовательский медицинский университет в 2025 году установил размер государственной академической стипендии в размере 2500 рублей, и пока эта сумма не повышалась.