Виновник ДТП в Юрьев-Польском районе выплатит 70 тысяч рублей морального вреда

. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Юрьев-Польском суд удовлетворил требования прокурора о компенсации морального вреда, причиненного подростку в результате ДТП. С виновника ДТП взыскали 70 тысяч рублей.

Прокуратура подключилась к этой истории после того, как к ним обратилась мать 14-летней девочки, пострадавшей в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 24 марта 2026 года. Тогда на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома №20 по улице Горького водитель «Ауди А8» не предоставил преимущество девочке и сбил ее. В результате ДТП девочка долго время находилась на больничном, лишилась возможности свободно передвигаться, вынуждена была пропускать школьные занятия, спортивные и массовые мероприятия.

Юрьев-Польский районный суд в итоге признал водителя виновным. Еще в ходе судебного разбирательства ответчик выплатил потерпевшей 15 000 рублей. Но приговор заставил еще и компенсировать маме девочки моральный вред. Его оценили в 70 000 рублей. Исполнение судебного акта в данный момент находится на контроле надзорного ведомства.