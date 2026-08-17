За неделю с жителей Владимирской области сняли 7 клещей, зараженных боррелиозом

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Жители Владимирской области продолжают обращаться в больницы из-за присасывания клещей. На прошлой неделе от них пострадало 93 человека, в том числе 20 детей. А всего, с момента первого в сезоне обращения, помощь понадобилась 2299 пациентам, среди которых 459 детей, отмечают в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области еженедельно исследуют клещей на заражённость возбудителями клещевых инфекций. За прошлую неделю среди клещей, снятых с людей, обнаружено 8 зараженных. 7 оказались с боррелиозом и 1 - с гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Лаборатория расположена во Владимире, на ул. Токарева, д.5. Время работы лаборатории для приёма клещей: Пн.-чт. 9.00-11.45 и 13.00-15.00, в пт. 9.00-11.45.