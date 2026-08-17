Жители Владимирской области стали чаще жить в кредит

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Владимирское отделение Центробанка России сообщает, что в регионе отмечен рост кредитования. За шесть месяцев 2026 года банки выдали предприятиям и жителям Владимирской области кредитов на 180,6 миллиарда рублей. Это на 31,6% больше, чем годом ранее.

Причем стоит уточнить, что и предприятия, и простые люди берут одинаково. Первые получили от банков 90,1 млрд рублей кредитных средств. Главными заемщиками стали обрабатывающие производства, отрасли сельского хозяйства и торговые организации. Обрабатывающие производства заняли 48,6 млрд рублей, что в 1,6 раз больше, чем годом ранее. Торговые компании получили 13,3 млрд рублей, что на 72% превышает выдачи аналогичного периода прошлого года. Аграриям банки выдали 2,9 млрд рублей. Это на 53% больше, чем год назад.

Жители Владимирской области в первом полугодии 2026 года оформили кредитов на 90,4 млрд рублей. Это на 27% больше, чем за тот же период 2025 года. 85% этой суммы приходится на потребительские кредиты — 77 млрд рублей. Почти 50% пришлось на кредитные карты (38,2 млрд рублей). На покупку автомобилей владимирцы за полгода заняли 7,5 млрд рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В Центробанке уверены, что продажи легкового транспорта в мае-июне выросли благодаря "укреплению рубля и снижению ставок по автокредитам".