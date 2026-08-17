В Александрове произошел крупный пожар в частном жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 17 августа в 2.05 диспетчеры пожарной охраны Александрова приняли информацию о пожаре, происходящем в дачном кооперативе Лесные озера в доме №58.

На место возгорания выехали 12 сотрудников МЧС на четырех машинах. Когда первые расчеты прибыли на место, оказалось, что дом полностью охвачен огнем. Пожарным удалось локализовать и ликвидировать пламя, общая выгоревшая площадь составила 238 квадратных метров.

По предварительным данным, никто из людей не погиб и не пострадал. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.