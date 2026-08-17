Во Владимирской области завершается обновление трассы до поселка Мстера

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, подходят к завершению работы по ремонту самого протяженного объекта 2026 года. Им стала автодорога «Ковров-Красная Грива — Сельцо — Мстера — станция Мстера — трасса М-7 «Волга».

Дорожники обновляют три участка этой дороги общей протяженностью 14 километров.

В Минтрансе Владимирской области уточнили, что сейчас специалисты занимаются укладкой верхнего слоя асфальтобетона, а также укрепляют щебнем обочины.

В правительстве региона добавили, что в прошлом году было отремонтировано 10 километров этой же трассы на территории Вязниковского и Ковровского округов по пять километров в каждом. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни-2026».