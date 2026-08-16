В Муроме на пожаре в пятиэтажном доме обнаружена погибшая женщина

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 16 августа в 14.35 диспетчеры пожарной охраны Мурома приняли информацию о пожаре, происходящем в доме №25 по улице Московская.

На место ЧП выехали 15 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. По прибытию выяснилось, что пожар происходил в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного дома, в подъезде было много дыма.

Пожарные локализовали и ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров. К сожалению, в сгоревшей квартире было обнаружено тело погибшей 74-летней женщины.

По факту случившегося проводится проверка, причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.