Во Владимире завершены работы на 15 объектах в рамках программы «Благодвор»

. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Как сообщает администрация города Владимира, в 2026 году в рамках региональной программы по благоустройству дворовых территорий «Благодвор» запланировано отремонтировать 77 территорий многоквартирных домов, а также восемь прилегающих к ним территорий и одну парковку. В общей сложности на эти цели было выделено 324 миллиона рублей.

По информации заместителя начальника городского управления ЖКХ Александра Федотова сейчас работы полностью завершены на 15 объектах, в остальных локациях ремонты продолжаются.

Всего же с 2024 по 2025 год во Владимире было благоустроено 148 дворов и более двадцати прилегающих территорий.