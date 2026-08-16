В Муроме отремонтируют 10 школ к новому учебному году

Школа №3 в Муроме Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Правительство Владимирской области, в Муроме стартовала приемка образовательных учреждений к новому учебному году 2026-2027. В нынешнем году 10 школ округа Муром обновляются, в них идут ремонты.

Одной из них стала школа №3, которую существенно обновили. В частности, здесь заменили полы, отремонтировали старые системы канализации, вентиляции, отопления и водоснабжения.

Кроме того, подверглись ремонту спортивный зал, столовая, школьные мастерские и коридоры. О ходе и результатах ремонтных работ в других школах Мурома пока не сообщается.