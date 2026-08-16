В Судогде молодого москвича осудят за работу на мошенников

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Судогодского округа утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по факту особо крупного мошенничества. Обвиняемым по делу проходит 20-летний житель Москвы.

По версии следствия, в марте текущего года парень вступил в сговор с неизвестными, которые предложили ему участвовать в мошеннической схеме.

Неизвестные кураторы звонили жителям разных регионов и обманным путем выманивали у них деньги и ценности, которые забирал тот самый москвич, выполнявший роль курьера. Так, 72-летней пенсионерке из Смоленской области жулики рассказали, что ее уличили в пособничестве экстремистам и потребовали для проверки налоговой службы передать им более 1 миллиона рублей. Деньги забрал москвич.

Во Владимире жертвой обмана стал 18-летний парень, который по похожему «обвинению» в содействии экстремистам по требованию мошенников провел дома «онлайн-обыск» и отдал курьеру драгоценности своей матери на сумму более 1 миллиона рублей.

Третьей жертвой могла стать 85-летняя пенсионерка из Судогды, но бабушка вовремя заподозрила, что ее обманывают, и рассказала обо всем соседу-полицейскому, так что приехавшего курьера задержали сразу после получения денег.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Владимира. Курьер дожидается суда в СИЗО. По требованию прокуратуры наложен арест на его имущество общей стоимостью 2,6 миллиона рублей.