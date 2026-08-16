Во Владимире местный житель задержан за серию краж из магазинов

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в июне и июле текущего года в городской главк полиции Владимира стали поступать похожие заявления из разных сетевых магазинов.

Во всех случаях неизвестный мужчина тащил с полок продукты и прочие товары и уходил мимо кассы, не заплатив. Суммы ущерба варьировались от 4 до 14 тысяч рублей.

В ходе работы оперативникам удалось выйти на след подозреваемого, которым оказался 26-летний местный житель, который был задержан. По версии следствия, он совершил не менее восьми краж, ущерб от которых составил более 40 тысяч рублей. Сейчас все эти уголовные дела по факту краж объединены в одно производство. Полицейские проверяют задержанного на причастность к другим похожим кражам.