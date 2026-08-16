Во Владимирской области строят новые спортивные площадки

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, в Ковровском округе построили новую спортивную площадку, которую разместили в поселке Малыгино. На ней можно будет сдавать нормативы ГТО.

Площадку оборудовали тренажерами, гимнастическими снарядами, а также другими вещами, которые помогут жителям с удобством заниматься спортом и готовиться сдавать ГТО.

Власти региона добавили, что во Владимирской области в общей сложности открыто уже 29 таких площадок, и на текущий год запланировано открытие четырех. Помимо Ковровского, они появятся в Петушинском, Судогодском и Юрьев-Польском округах.