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НовостиПроисшествия16 августа 2026 6:51

Владимирская область подверглась атаке украинских беспилотников

Во Владимирской области перехватили вражеские БПЛА
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Правительство Владимирской области со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации, с восьми часов вечера 15 августа до 8 часов утра 16 августа дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 822 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией 17 регионов России, включая Владимирскую область, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Из ближайших регионов БПЛА были уничтожены в Нижегородской, Московской и Рязанской областях. Других официальных данных власти региона не приводят.