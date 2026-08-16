В Гороховце прокуратура помогла сироте с ремонтом квартиры

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, прокуратурой Гороховецкого района проведена проверка исполнения жилищного законодательства по обращению местного жителя, являющегося сиротой.

Установлено, что он владеет квартирой в Гороховце, которая в 2023 году бывшими владельцами приведена в плохое состояние и признана нуждающейся в ремонте. Однако муниципалитет ремонт не проводил, что и послужило поводом для обращения в прокуратуру. По результатам проверки надзорное ведомство обратилось с иском в суд, потребовав восстановить права сироты.

Суд удовлетворил иск, и теперь в квартире сделан ремонт.