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НовостиОбщество16 августа 2026 5:56

В Гороховце прокуратура помогла сироте с ремонтом квартиры

Местный житель сам обратился в надзорное ведомство
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, прокуратурой Гороховецкого района проведена проверка исполнения жилищного законодательства по обращению местного жителя, являющегося сиротой.

Установлено, что он владеет квартирой в Гороховце, которая в 2023 году бывшими владельцами приведена в плохое состояние и признана нуждающейся в ремонте. Однако муниципалитет ремонт не проводил, что и послужило поводом для обращения в прокуратуру. По результатам проверки надзорное ведомство обратилось с иском в суд, потребовав восстановить права сироты.

Суд удовлетворил иск, и теперь в квартире сделан ремонт.