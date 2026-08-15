Представители владимирской епархии совершили миссионерскую поездку на Донбасс

Фото с сайта владимирской епархии.

С 5 по 12 августа 2026 года состоялась миссионерская поездка сотрудников и добровольцев Сектора по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими Владимирской епархии на Донбасс.

Участники поездки посетили Донецкую, Горловскую, Луганскую и Ростовскую-на-Дону епархии. В каждом городе участники делегации проводили рабочие встречи с руководителями епархиальных отделов по церковной благотворительности и социальному служению. Обсуждались вопросы организации и развития духовного окормления глухих и слабослышащих жителей Донбасса. В храмах совершались богослужения с переводом на русский жестовый язык. В некоторых приходах такие богослужения прошли впервые. По их завершении состоялись круглые столы и встречи с глухими верующими и представителями региональных отделений Всероссийского общества глухих.

Священнослужители и добровольцы передали глухим и слабослышащим жителям Донбасса гуманитарную помощь и подарки, собранные членами Владимирского регионального отделения Всероссийского общества глухих и общиной глухих Владимирской епархии.