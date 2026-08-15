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НовостиОбщество15 августа 2026 11:58

Во Владимирской области выбрали лучшего лесного пожарного

Конкурс прошел на базе лесопожарной станции Муромцевского лесотехнического техникума
Алексей СУХОВ
Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

14 августа на территории учебной лесопожарной станции Муромцевского лесотехнического техникума состоялся конкурс «Лучший лесной пожарный Владимирской области – 2026». Лучших выбирали уже в третий раз. В этом году на старт вышли 13 участников.

Сначала судьи оценивали физическую подготовку участников (поднятие туловища и подтягивание, бег на 150 метров), а затем конкурсанты преодолевали лесопожарную полосу препятствий. Здесь препятствия были в виде барьеров. Также участники демонстрировали навыки обращения с бензопилой, мотопомпой и с ранцевым огнетушителем. При неправильном выполнении предусмотрены были штрафные баллы.

Лучшим лесным пожарным этого года стал Алексей Матюшкин из Гусевского филиала «Владлесхоза». Всего на один балл меньше набрал Дмитрий Новиков из Андреевского лесничества. Он участвовал в конкурсе третий раз, а службу по охране и контролю ведёт уже 16 лет. На третьем месте – Руслан Монахов, представляющий арендатора лесного участка в Гусь-Хрустальном округе.