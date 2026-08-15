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НовостиОбщество15 августа 2026 10:29

В Киржачском районе прокуратура выявила опасные детские площадки

После вмешательства надзорного органа их начали приводить в порядок
Алексей СУХОВ
Фото из социальных сетей прокуратуры Владимирской области.

Фото из социальных сетей прокуратуры Владимирской области.

В Киржачском муниципальном округе только после вмешательства прокуратуры начали приводить в порядок детские площадки, которые находились в ненадлежащем состоянии.

Не так давно прокуратура Киржачского района в рамках обычных проверок изучали состояние ряда детских площадок в городских и сельских территориях. Установлено было, что ряд из них находятся в ненадлежащем состоянии: ударопоглощающее покрытие имеет повреждение или отсутствует вовсе, на оборудовании имеются следы коррозии, отслоения краски. В некоторых местах площадки заросли травой и выглядели ужасно. Особенно выделилась территория хоккейного корта в поселке Першино, где был раскидан мусор, битое стекло, у деревянных сидений, находящихся по периметру, обломаны края.

После вмешательства прокуратуры ответственные за детские площадки люди начали приводить их в порядок: начали проводиться работы по уборке мусора на территориях, ремонты подвесных механизмов качелей, покос травы.