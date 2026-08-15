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НовостиОбщество15 августа 2026 8:21

В Гусь-Хрустальном по программе "Благодвор" благоустраивается 14 территорий

А в целом по региону на нее выделено 1,2 миллиарда рублей
Алексей СУХОВ
Фото со страницы Алексея Соколова в MAX.

Фото со страницы Алексея Соколова в MAX.

С 2024 года во Владимирской области реализуется программа «Благодвор». Она направлена на то, чтобы привести в порядок дворы, проезды, тротуары и парковки. Только в этом году на эти цели выделено 1,2 миллиарда рублей. Среди тех округов, куда будут направлены эти средства, есть и Гусь-Хрустальный.

Глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов сообщил у себя на страницы в мессенджере MAX, что в этом году в Гусь-Хрустальном в рамках проекта «Благодвор» благоустраивается 14 дворовых и 7 прилегающих территорий. Одной из таких территорий стал двор дома №25А по улице Октябрьской.

Здесь было отремонтировано асфальтовое покрытие дворового проезда, входных групп, установлены новые скамейки и урны, сделана эко-парковка площадью 290 квадратных метров. Также силами управляющей компании во дворе дома спилили старые деревья.