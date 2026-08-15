Под Суздалем археологи обнаружили гробницу X века

Камерное мужское погребение с конем, оружием и всадническим снаряжением. Фото института археологии РАН.

Ученые из Института археологии РАН регулярно приезжают во Владимирскую область на раскопки, ведь здесь есть средневековый могильник Гнездилово под Суздалем. Он уже неоднократно радовал археологов своими находками. Не стал исключением и летний сезон 2026 года.

Суздальская экспедиция ИА РАН приезжает сюда уже семь лет подряд. За это время в Гнездилове исследовано чуть менее сотни средневековых погребений X – начала XII веков. Раскопки 2026 года раскрыли погребальные комплексы на трех участках и добавили к ранее полученным материалам данные о еще 15 погребениях. Среди захоронений, содержавших «мужской» инвентарь, наибольший интерес представляет погребение юноши, возможно, подростка с боевым топориком, расчищенным в области ног. Оно было помещено в могильную яму со стационарной деревянной конструкцией с перерубами на углах. Это девятое погребение с боевым топором, исследованное в Гнездилове в новейшее время. Комплексы украшений из погребений на этом участке некрополя могут быть датированы XI веком, некоторые из них должны быть отнесены ко времени не позднее середины этого столетия. Таким образом, расширение раскопок показало, что некрополь изначально, занимал большую площадь, погребения с оружием находились в разных его частях. Погребения с оружием и всадническим инвентарем выстраиваются в линию протяженностью около 200 метров.

Неожиданным открытием стала погребальная камера с останками мужчины (возраст погребенного в камере – 25–35 лет), выявленная в раскопе в центральной части могильника. В южной ее части расчищен костяк мужчины, лежавшего вытянуто, головой на запад, в северной – костяк лошади, также головой на запад, и скелет собаки. В области шеи у погребенного находились две пуговицы-гирьки, на груди справа – серебряная подковообразная застежка-фибула, скреплявшая верхнюю одежду. У бедра погребенного слева обнаружен железный нож, в области ног справа – боевой топор с остатками рукояти и роговая расческа. В западной части ямы, между останками мужчины и скелетом коня, расчищен наконечник копья с остатками дерева от древка, стремена, удила с роговыми псалиями и чашечки от весов для малых взвешиваний. Восточнее находилась подпружная пряжка, присутствие которой может указывать, что в погребальную камеру было помещено седло, сделанное из органических материалов и не дошедшее до нас.

Обряд погребения в «камерных могилах» – «подземных деревянных склепах» – яркий феномен средневековой культуры, характеризующий погребальные обычаи и идентичность североевропейской и древнерусской знати X века. Открытие в Гнездилове первого камерного погребения, близкого по своему оформлению комплексам Смоленской земли и Среднего Поднепровья, показывает, что Суздальское Ополье уже в это время было местом притяжения древнерусской знати и одной из точек военно-административного контроля над северо-восточными областями Руси.