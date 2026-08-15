Фото со страницы администрации города Коврова в MAX.

Администрация города Коврова сообщает, что на въезде в Ковров заложили основание для нового поклонного креста. Произошло это 14 августа, в значимый православный праздник — Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня, который в народе называют Медовый Спас. Основание заложили на въезде в город со стороны деревни Ручей.

Прежний крест был признан аварийным и демонтирован. Как показали проведенные исследования, причиной разрушения стало обрушение холма, на котором он стоял. По благословению митрополита Владимирского и Суздальского Никандра было принято решение о его замене. Идею поддержали городские власти и прихожане.

В мэрии уточнили, что установка святыни осуществляется за счет пожертвований неравнодушных людей и прихожан. Работы выполняют сотрудники МКУ «Город». По словам специалистов, бетонное основание объемом 4 кубометра наберет необходимую прочность в течение недели. Сразу после этого рабочие приступят к монтажу самой металлической конструкции креста.