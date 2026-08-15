Во Владимирской области отменили режим беспилотной опасности

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Канал экстренного оповещения населения "РСЧС Владимирская область" в MAX, созданный Министерством региональной безопасности, сообщает, что в 8 часов утра 15 августа произошел отбой беспилотной опасности. Его объявляли еще в три часа ночи этого же дня.

Стоит отметить, что этой ночью в небе над Владимирской областью были уничтожены вражеские беспилотники. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщает Правительство 33 региона. При этом количество сбитых у нас БПЛА не уточняется.

В сообщении указывается лишь общее количество сбитых и перехваченных беспилотников за ночь - 598. Это были беспилотные летательные аппараты самолетного типа. В зону атаки попали более 20 территорий, в том числе и Владимирская область.