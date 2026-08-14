Во Владимирской области зафиксировано 280 нарушений со стороны мотоциклистов

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщалось ранее, Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области в течение пяти дней проводило оперативно-профилактическую операцию под названием «Мототранспорт», в ходе которой уделила особое внимание водителям двухколесной техники.

За время проведения операции инспекторы ДПС зафиксировали 280 нарушений, допущенных мотоциклистами, а также водителями СИМ, скутеров, мопедов, питбайков, велосипедов и велосипедов, в том числе среди остановленных оказались 26 подростков.

На родителей последних также были составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а технику отправили на штрафстоянки.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактические беседы с мотоциклистами и раздавали им тематические памятки.