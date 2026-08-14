В Кольчугино прокуратура требует установки в домах регуляторов температуры воды

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Кольчугино провело проверку исполнения законодательства об обслуживании жилищного фонда, в ходе которой обнаружила нарушения со стороны ряда управляющих компаний.

В частности, речь идет о семи УК, которые обслуживают более 30 многоквартирных домов. Там не обнаружили регуляторы температуры горячей воды. Эти регуляторы должны поддерживать необходимую температуру теплоносителя, подающегося на краны в квартирах: в открытых системах она должна составлять не менее 60 градусов, в закрытых — не менее 50 градусов в закрытых.

Прокуратура потребовала эти приборы установить, обратившись с соответствующими исками в Кольчугинский городской суд. Иски находятся на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.