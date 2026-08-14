Лесничествам Владимирской области вручили новую спецтехнику

фото с сайта Правительства Владимирской области

Во Владимирской области состоялась передача новой техники во все лесничества региона. На закупку 17 единиц было направлено 25,9 миллиона рублей.

«Эти УАЗы и «Нивы» – автомобили повышенной проходимости. Они будут использоваться при патрулировании в самых отдалённых участках лесного фонда. Машины, безусловно, станут большим подспорьем в нашем нелёгком деле», – подчеркнул министр лесного хозяйства региона Евгений Малышев.

Также в этом году благодаря национальному проекту специализированному учреждению по тушению лесных пожаров – ГАУ ВО «Владимирский лесхоз» – вручили ключи от 21 трактора «Беларус» и 12 автомобилей повышенной проходимости.