Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт14 августа 2026 12:17

Владимирская гимнастка стала абсолютной чемпионкой Европы

Ангелина Мельникова золото в личном многоборье
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

В хорватском Загребе стартовали чемпионат и первенство Европы по спортивной гимнастике. Сильнейшие спортсмены из разных стран мира оспаривают награды престижного международного турнира.

Ангелина Мельникова, выступающая за Владимирскую область, уже завоевала первую награду – золото в личном многоборье. Это первая награда в многоборье на чемпионате Европы для гимнастки.

14 августа за награды первенства в составе юниорской сборной России поборются наши гимнастки Александра Андрианова – внучка прославленного многократного Олимпийского чемпиона Николая Андрианова – и Дарья Миронова из Коврова.