Владимирская гимнастка стала абсолютной чемпионкой Европы

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В хорватском Загребе стартовали чемпионат и первенство Европы по спортивной гимнастике. Сильнейшие спортсмены из разных стран мира оспаривают награды престижного международного турнира.

Ангелина Мельникова, выступающая за Владимирскую область, уже завоевала первую награду – золото в личном многоборье. Это первая награда в многоборье на чемпионате Европы для гимнастки.

14 августа за награды первенства в составе юниорской сборной России поборются наши гимнастки Александра Андрианова – внучка прославленного многократного Олимпийского чемпиона Николая Андрианова – и Дарья Миронова из Коврова.