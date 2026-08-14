фото из архива КП

Город Владимир вышел в финал всероссийского конкурса «Культурная столица 2028 года».

Вместе с Владимиром в финале борются Владикавказ, Вологда, Гатчина, Калуга, Кемерово, Краснодар и Тула.

- Выход на следующий этап конкурса — важный шаг для раскрытия нашего богатого культурного и исторического наследия. Это шанс поделиться нашими самобытными традициями, рассказать о великих памятниках и уникальных особенностях, которыми мы по праву гордимся. Это ещё один стимул активнее развивать культурные проекты, привлекать внимание к уникальным памятникам, создавать новые пространства для творчества, жизни и отдыха при поддержке губернатора и правительства региона, - отметил глава города Сергей Волков.

Голосование проходит на платформе «Госуслуги». Оно продлится до 30 ноября.

Победителя объявят 23 декабря в Национальном центре «Россия».