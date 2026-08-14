Во владимирском "Красном Кресте" завершили ремонт гинекологичексого отделения

фото с сайта Правительства Владимирской области

Во Областном клиническом центра экстренной медицинской помощи ("Красный Крест") завершился капитальный ремонт гинекологического отделения, которое расположено на втором этаже, сообщает региональный Минздрав.

Строители выполнили комплекс демонтажных и монтажных работ, заменив устаревшие инженерные элементы на современные. Для сотрудников больницы обустроены удобные бытовые помещения, где медики смогут принять душ после операционного дежурства.. Комфорт также обеспечен в палатах, лечебных кабинетах и зонах отдыха, включая современную столовую.

Сейчас работы переместились на третий этаж, где располагается хирургическое отделение.