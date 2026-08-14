Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает на День археолога

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15 августа отмечается День археолога. Владимиро-Суздальский музей-заповедник присоединится к Всероссийскому проекту "Открытые дни археологии" и проведет серию специальных мероприятий.

В субботу с 14 до 16 часов в кинозале "Палат" пройдет лекция, посвященная Успенскому собору. Заместитель гендиректора ВСМЗ по научной работе Олег Рыжков представит материалы, которые помогут восстановить первоначальный облик одного из древнейших храмов Владимира. Кроме того, на встрече будут представлены образцы археологических находок. Вход по бесплатным билетам.

А для юных исследователей подготовили интерактивную программу«Юный археолог»! Участники узнают историю открытия стоянки Сунгирь, познакомятся с особенностями археологических исследований и попробуют себя в роли настоящих исследователей: составят план раскопа, освоят методы работы археологов и изучат древние находки в археологической мастерской. Начало в 13 и 15 часов. Цена билета - 300 рублей.