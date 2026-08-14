В медучреждения Владимирской области поступили новые машины скорой помощи

фото Правительства Владимирской области

В медицинские учреждения Владимирской области поступили новые машины скорой помощи. Обновление автопарка предусмотрено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

3 автомобиля класса «В» (интенсивная терапия) получили Меленковская ЦРБ, Ковровская станция скорой помощи и Владимирская областная станция скорой помощи

2 автомобиля скорой медпомощи (реанимация) класса «С» переданы Центральной районной больнице №3 (Александров) и Областной детской клинической больнице

Еще 1 современный реанимобиль на подходе для Областного перинатального центра (для рожениц, малышей)