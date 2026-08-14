В Кольчугино прокуратура требует обеспечить жителей нормальной питьевой водой

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Кольчугинского округа постоянно держит на контроле ситуацию с обеспечением жителей качественной питьевой водой.

Сейчас в Кольчугинском округе утверждена программа по модернизации системы водоснабжения, которую проводит МУП «Коммунальник». На программу заложили 24 миллиона рублей на 2026-2030 годы, утвердили ее приказом МинЖКХ региона по требованию прокуратуры.

Планируется установить на территории Кольчугинского округа шесть станций водоподготовки в сельских населенных пунктах, а также реконструировать 24 артезианские скважины.

В нынешнем году прокуратура направила в Кольчугинский городской суд девять исков о перерасчете платы жителям за воду ненадлежащего качества, пять из них рассмотрены.

Сейчас надзорное ведомство проводит проверку качества водоснабжения в поселке Бавлены.