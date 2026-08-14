Владимирская область отмечает свой 82-й день рождения

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14 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Владимирская область. Большая часть её была выделена из Ивановской области. Кроме того, новый регион получил земли Нижегородской и Московской областей. Первая карта Владимирской области появилась только два года спустя. Административное деление региона по состоянию на 1 января 1946 года представляло собой 25 районов.

В Правительстве региона отмечают, что сегодня модернизируются флагманские производства, открываются новые цеха, внедряются передовые технологии. Особое внимание уделяется перезапуску некогда утраченных предприятий. Так, на базе завода «Точмаш» открыт технопарк «Столетов». Перезагрузку проходит и «Муромтепловоз», где налажен выпуск грузовых прицепов. Важнейшая стратегическая задача – возрождение Гороховецкого судостроительного завода. В планах - наладить производство маломерных гражданских судов.

- Наш регион, как большинство именинников, встречает день рождения в хозяйственных хлопотах. В разгаре сезон строительства, ремонта и благоустройства. Только среди школ около четырёх десятков в процессе капремонта. Приводится в порядок около 500 территорий по программе «Благодвор». У наших аграриев – уборочная кампания. Педагоги и родители готовятся к новому учебному году. От души благодарю всех жителей, чей труд делает нашу область лучше. С праздником, земляки! - написал в социальных сетях губернатор Александр Авдеев.