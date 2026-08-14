В Муроме ревнивая женщина дважды ударила ножом своего приятеля

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях в Муроме завершено расследование уголовного дела по двум эпизодам причинения тяжкого вреда здоровью. В них обвиняется 54-летняя женщина.

По версии следствия, муромлянка живет в квартире на улице Южная, где с ноября минувшего года вместе с ней жил 44-летний мужчина, склонный к употреблению алкоголя.

Так, 20 марта текущего года после совместного употребления горячительного между сожителями случилась ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил хозяйку. В итоге та взяла нож и нанесла приятелю удар в живот.

Испугавшись, она сама вызвала «скорую помощь» и полицейских, и пострадавшего увезли в больницу.

Уже после выписки мужчина вновь вернулся домой к женщине, и они продолжили жить вместе. Но 12 мая они поссорились, так как хозяйка приревновала друга. Выяснение отношений вновь закончилось дракой, в ходе которой дама опять ударила сожителя ножом, но на этот раз в спину. Он вновь оказался в больнице, а женщина — под следствием. Сама она в преступлениях призналась и объяснила, что убивать друга не хотела, а желала лишь прекратить конфликт.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Муромский городской суд.