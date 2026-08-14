Во Владимирской области 14 августа объявлена ракетная опасность

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Министерство региональной безопасности Владимирской области через канал экстренного оповещения населения 14 августа в 9.33 сообщило о ракетной опасности на территории региона.

Жителей и гостей Владимирской области вновь попросили оставаться в помещениях, не подходить к окнам и по возможности найти укрытие. В случае нахождения в транспорте или на улице лучше всего зайти в здание, либо спуститься в паркинг или подземный переход.

Власти напомнили о возможных перебоях в работе мобильного интернета и о запрете съемки работы ПВО и самих ракет.

В случае необходимости следует звонить по телефону «112».

Напомним: в 8.32 во Владимирской области была отменена беспилотная опасность, объявленная минувшей ночью.