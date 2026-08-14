Во Владимирской области окажут дополнительную поддержку защитникам Отечества

Правительство Владимирской области Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Правительство Владимирской области, губернатор Александр Авдеев подписал указ «О мерах поддержки отдельных категорий граждан». В нем говорится об участниках боевых действий в ЛНР и ДНР, ведущихся с 2014 года, а также тем, кто отражал вооруженное вторжение в приграничные регионы России. Также под действие указа попадают члены их семей, включая студентов-очников до 23 лет и дети с инвалидностью, родители и иждивенцы.

В правительстве региона отметили, что указ затрагивает многие сферы жизни. В частности, предусматриваются льготы при посещении государственных и муниципальных учреждений культуры, спортивных объектов, выставок, просветительских, спортивных и других мероприятий.

Этот же документ предусматривает субсидию в 100 тысяч рублей на покупку газового оборудования и проведения газа к участку, приоритетное трудоустройство и профессиональное обучение, поддержка в предпринимательской деятельности и помощь безработным.

Кроме того, указ предусматривает бесплатную юридическую помощь, внеочередную медпомощь и санаторно-курортное лечение и психологическую помощь. Для детей предоставят льготные путевки в загородные лагеря и приоритетное зачисление в школы и детские сады и другое.

Все эти меры будут действовать до конца года, следующего за годом окончания СВО, а для людей, ставших инвалидами или для семей погибших будут действовать бессрочно.