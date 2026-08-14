Владимирцы предпочитают рубли: на них приходится 98% вкладов

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Во Владимирском отделении Центробанка России сообщили, что владимирцы все чаще хранят сбережения на вкладах. На начало июля 2026 года они хранили в банках 464,4 млрд рублей. За год сумма увеличилась почти на 15%. Сюда не входят средства на счетах эскроу, которые нужны для покупки жилья на этапе его строительства.

При этом жители региона предпочитают именно рублевые вклады. На долю иностранной валюты пришлось лишь менее 2% всех вкладов. Более 70% объема средств были размещены на срочных вкладах. 132,9 млрд рублей владимирцы держали на текущих счетах, которые обычно используют для повседневных операций, таких как платежи, переводы или снятие наличных.

В Центробанке связывают рост интереса к вкладам с привлекательностью нынешних ставок. Так, максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти банках страны, которые лидируют по объему депозитного портфеля частных лиц, в начале июля этого года составила 12,8%. Управляющий владимирским отделением Банка России Татьяна Сидорова также добавила, что в условиях снижающейся ключевой ставки становятся выгоднее долгосрочные вклады.