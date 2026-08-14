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НовостиПроисшествия14 августа 2026 6:27

В Меленках местного жителя осудят за хулиганство в пригородном автобусе

Во Владимирской области местный житель обвинен в хулиганстве на транспорте
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство Меленковского округа направило в суд уголовное дело по факту хулиганства с применением насилия, совершенного в общественном транспорте.

По версии следствия, 22 апреля текущего года местный житель вошел в пригородный автобус в пьяном виде. Заметив состояние пассажира, кондуктор попросила последнего выйти, на что мужчина принялся нецензурно браниться, а потом и вовсе ударил кондуктора.

Уголовное дело предстоит рассматривать Меленковскому районному суду.