В Меленках местного жителя осудят за хулиганство в пригородном автобусе

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство Меленковского округа направило в суд уголовное дело по факту хулиганства с применением насилия, совершенного в общественном транспорте.

По версии следствия, 22 апреля текущего года местный житель вошел в пригородный автобус в пьяном виде. Заметив состояние пассажира, кондуктор попросила последнего выйти, на что мужчина принялся нецензурно браниться, а потом и вовсе ударил кондуктора.

Уголовное дело предстоит рассматривать Меленковскому районному суду.